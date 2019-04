Herr Hilbert, halten Sie diese Erzählung für kindgerecht?

"Selbstverständlich. Das Buch ist lustig, wortwitzig, hintersinnig, albern und verrückt. Viel mehr will es auch gar nicht sein. Ich habe in all den Jahren seit dem Erscheinen noch nie eine Kritik bekommen, die auch nur annähernd in die Richtung dessen geht, was hier plötzlich mit Vehemenz vorgeworfen wird. Die Frage ist jetzt, ob das die vielen tausend Lesern bisher immer übersehen haben, oder ob es womöglich gar nicht drin steht?"

Welches Männer- und Frauenbild soll denn dadurch vermittelt werden?

"Die Erzählung ist eine Geschichte aus dem 'Ritter Rost'-Kosmos. Grundsätzlich vermitteln sie ein partnerschaftliches Geschlechterbild. Die Paraderolle hat hierbei das Burgfräulein Bö, das ihrem großspurigen Ritter Rost mit ihrer vorbildlichen Klugheit und Tapferkeit immer wieder aus der Patsche hilft. 'Rösti und Bö' ist eigentlich die Geschichte ihrer Selbstbehauptung. Zusammen mit Koks dem Drachen bilden Bö und der Ritter eine Art Patchwork-Familie."

Können Sie uns erklären, was genau diese umstrittenen "Bauchredner" sonst in ihren Geschichten tun?

"Die Bauchredner sind bei Ritter Rost notorische Gedichteaufsager. Sie suchen sich permanent neue Zuhörer, die sie zutexten können. Das ist am Anfang ganz unterhaltsam, wird dann aber oft ein Riesenproblem, weil sie extrem kunstbesessen sind und ihr Gegenüber gar nicht mehr loslassen wollen. In der beschriebenen Szene findet eine solche Situation statt: Es werden einem Bauchredner-Weibchen, das versucht, genau dem aus dem Weg zu gehen, massenweise Gedichte aufgesagt.

Natürlich geht es dabei auch um Liebe und Verliebtsein. Aber ist das denn schlimm? Die Szene wird dann übrigens schnell aufgelöst.

Beim nochmaligen Lesen finde ich diese Stelle heute selbst recht deftig ausformuliert. Allerdings findet dort weder eine Berührung noch ein sexueller Übergriff statt. Man kann der Szene höchstens vorwerfen, dass sie eine ähnliche Situation bei 'Per Anhalter durch die Galaxis' zitiert, wo es Außerirdische sind, die ihren Gefangenen Selbstverfasstes aufsagen."

Wie gehen sie mit der Kritik der Eltern um?

"Man kann mit mir reden. Ich nehme Kritik meiner Leser immer ernst, versuche, daraus zu lernen und Dinge zu verbessern. Es gab in all den Jahren nicht eine Anfrage, die ich nicht persönlich beantwortet hätte – selbst, wenn ich sie für ungerechtfertigt gehalten habe. Es tut mir Leid, wenn meine Texte dazu führen, dass sich jemand auf die Füße getreten fühlt. Ich möchte das nicht, aber es passiert leider schon mal. Ich habe auch Verständnis dafür, dass sich Eltern wegen einiger Textstellen Sorgen machen oder aufregen. Wo ich kann, sorge ich für Abhilfe, aber manchmal liegt das Problem auch gar nicht bei mir.

Ich kann Ihnen versichern, dass die erhobenen Vorwürfe besonders schmerzhaft sind, weil ich mich in meinen Büchern explizit für einen Ausgleich der Geschlechter einsetze. Deswegen führe ich, wann immer es geht, eine weibliche und männliche Hauptperson parallel durch die Handlung – nicht nur bei Ritter Rost. Es gibt auch bei der Leserschaft keine Einteilung Jungen/Mädchen, was ungewöhnlich ist. Solch einer massiven gereizten Reaktion wie dieser kann ich aber kaum etwas entgegensetzen. "