Natürlich wollte ich auch Christina persönlich kennenlernen. Zwei Monate nach der Freundschaftsanfrage hatten wir endlich einen Termin gefunden. Kurz vor dem geplanten Treffen rief ihre Tante mich an: Christina sei von der Polizei wegen Drogenbesitzes festgenommen worden und könne deshalb nicht kommen. Tage später rief auch Christina mich an, angeblich sei sie vor dem Gerichtstermin in die USA geflohen. Ich glaubte ihr.