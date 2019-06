1 Auf's Essen

Einen Monat lang rieche ich, wenn Menschen in meiner Umgebung essen. Ich sehe es, manchmal höre ich es auch. Ich selbst muss oft noch mehrere Stunden warten, ehe ich selbst essen kann. Morgen ist damit Schluss. Ich kann essen, wann ich will. Und was ich will. Beim Ramadanfest gibt es reichlich: Hähnchen, Reis, selbstgemachte türkische Backwaren, wie Börek oder Gözleme, Süßigkeiten und Gebäck, wie Baklava oder Künefe. Eine Fressorgie auf türkische Art.