1. Mit meiner Familie frühstücken

Nach einem Monat Fasten freue ich mich vor allem auf eins: das große Frühstück mit der Familie. Wir versammeln uns jedes Jahr bei meinen Eltern zu Hause, essen gemeinsam und trinken anschließend türkischen Schwarztee. Das Frühstück beginnt bei uns schon sehr früh, meistens kurz nach dem Fest-Gebet.

Das Fest-Gebet selbst, in der Moschee, ist meist so voll, dass die Menschen schon in den Höfen der Gebäude beten. Zu keiner anderen Zeit ist eine Moschee so voll wie an muslimischen Festen.