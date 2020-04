Fühlen

Ostern allein zu Haus. Was fängt man ohne seine Liebsten mit den Feiertagen an?

Normalerweise fährt unsere Autorin über Ostern nach Hause. Doch dieses Jahr ist alles anders.

Dieses Jahr fällt Ostern aus. Karfreitag bis Ostermontag wird für die meisten von uns so laufen, wie alle anderen freien Tage auch, seit die Corona-Pandemie unseren Lebensrhythmus diktiert. Wir stehen auf, frühstücken, informieren uns über die neuesten Zahlen der Infizierten und darüber, was Deutschland und andere Länder für neue Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erlassen haben, während wir geschlafen haben.

Dann treffen wir uns – soweit das Wetter mitspielt – zum Spazierengehen mit einem Freund oder einer Freundin. Und reden dabei über Corona. Denn so sehr wir uns auch bemühen, das Virus nicht jeden Bereich unseres Lebens bestimmen zu lassen: Unsere Gesellschaft wird gerade nun mal auf den Kopf gestellt. Worüber soll man also reden, wenn nicht genau darüber?



An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag haben natürlich nicht einmal die Supermärkte offen. Das heißt, wir können nicht einkaufen gehen, um uns die Zeit zu vertreiben, und uns mit einem Abstand von zwei Metern unter Leute zu mischen. Also kochen wir, netflixen, puzzeln oder backen Brot.

Ostern 2020 ist alles anders

Feiertage waren für mich immer der perfekte Anlass, aus meinem Trott herauszukommen. Um auf die Bremse zu drücken, was ich in meinem Alltag oft nicht schaffe. Jetzt ist mein Trott jedermanns Trott – und keiner kommt da einfach so raus. Und auf die Bremse drücken ist nicht notwendig. Wer nicht gerade im Krankenhaus oder im Supermarkt arbeitet, lebt gerade jeden Tag mit angezogener Handbremse.

Feiertage sind für mich auch ein Anlass, meine Familie zu sehen. Ein Teil lebt in München, der andere in Stuttgart, ich in Hamburg. Zu Ostern treffen wir uns in der Regel in Schwaben, wo meine Mutter lebt.



Besonders Ostern ist für mich ein Fest mit vielen Traditionen: Am Karfreitag essen wir oft Maultaschen, die "Herrgotts'bscheißerle" – Schwein in Teig verpackt, damit der liebe Gott nicht merkt, dass wir uns seinem Fleischverbot widersetzen.



Am Samstag versuche ich so zu tun, als hätte ich die Vorbereitung der Nester nicht längst bemerkt, die meine Mutter für meine Schwester, 31, und mich, 29, am Ostersonntag verstecken wird (Don't judge!). Heißt: Ostergras auf Pappteller, garniert mit Schokoeiern und Schokohasen, vielleicht einem Kinogutschein, den wir am nächsten Tag zusammen einlösen.

Das läuft so, seit wir Kinder sind. Früher sind die Geschenke noch üppiger ausgefallen: Ich habe meinen Scout-Schulranzen, die Panda-Edition, zu Ostern "gefunden" (im Büro meiner Oma neben Aktenordnern eingereiht). Und mein pinkes-gelbes Fahrrad (hinter dem Rhododendron im Garten getarnt), das ich geliebt habe, zusammen mit einem lilafarbenen Helm.