Denn Deutschland braucht mehr queere Repräsentation.

Wo Formate wie "Prince Charming" vollends auf Trash setzen und im Nischenprogramm versanden, versucht Queen of Drags nämlich doch, einen kleinen Bildungsauftrag einzuhalten – und hinter die Fassade von Drag und Make-up zu blicken. Etwa, als Drag-Künstlerin Bambi Mercury zur besten Sendezeit vor Millionenpublikum die Trans-Pride-Flagge schwingt. Oder, als Catherrine Leclery dem Publikum erklärt, dass Rassismus und Homophobie noch immer große Probleme in unserer Gesellschaft darstellen. In solchen Momenten haben wir als Community schon gewonnen.



In meinem aufgeschlossenen Umfeld verdrängen viele gerne, dass wir leider immer noch in einem Land leben, in dem Parteien wie die AfD in Teilen Deutschlands über 20 Prozent der Stimmen bekommen. Ein Land, in dem Politiker offen sagen, dass die Ehe für Homosexuelle wider die Natur sein soll und in dem die Rechte von LGBTQ+ Personen immer noch nicht dieselben sind, wie die von Cis-Heteros.