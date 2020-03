Noch mehr Puzzle?

Hast du noch mehr Ideen? Hast du ein Puzzle entdeckt, was besonders schön ist? Oder eins, was selbst den härtesten Puzzle-Profi verzweifeln lässt? Eines, das man nur in einem besonderen Buchhandel bestellen kann? Oder kennst du jemanden, der selbst schöne Puzzle bastelt und online verkauft? Wir freuen uns über Mails und Nachrichten (am besten mit Fotos und Infos!). Schreib uns an: julia.rieke@bento.de.