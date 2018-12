Auf Facebook zeigen Menschen jetzt geschmückte Bäume und verpackte Geschenke. Daniela ist nicht in Weihnachtsstimmung, Pläne für den Abend hat sie keine. Nur ihre Familie will sie am Nachmittag anrufen.

Daniela kommt aus Rumänien. Nach dem Schulabschluss hat sie erst in Großbritannien als Prostituierte gearbeitet. In Kiel gefällt es ihr besser. Von ihrem verdienten Geld hat sie sich ein Haus in Rumänien gekauft.