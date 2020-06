Wer sich für eine Psychotherapie oder eine psychiatrische Behandlung entscheidet, steht oft unter großem Druck, ist oftmals an der eigenen Schmerzgrenze angekommen. Doch zu den psychischen Belastungen kommt die Unsicherheit: Welche Konsequenzen kann es haben, wenn ich mich in Therapie begebe? Wo und wie lange lebt eine Diagnose im Bürokratiedschungel weiter? Gerade junge Menschen haben häufig die Sorge, eine psychische Diagnose könnte ihnen in ihrem späteren Leben im Wege stehen.