Johanna erzählt: Ich bin immer zehn Minuten zu früh, kalkuliere mögliche Pannen ein und plane stets im Voraus. Meine Woche ist strukturiert – ich setze mir Fristen und Ziele. In der Uni möchte ich immer gut abschneiden und bei der Arbeit überzeugen.

Die 21-Jährige plant immer alles ganz genau, sie notiert Wichtiges sofort im Terminkalender, macht To-do-Listen. Sie nimmt sich Dinge vor – und will sie erreichen. Bald beginnt ihr Praktikum in einer Agentur. Johanna setzt sich im Alltag unter Druck, hat einen hohen Anspruch an sich selbst. "Ich möchte meinem Umfeld gefallen", sagt sie. Dahinter stecke auch die Angst vor Kontrollverlust. So wie im Bus in Spanien, bekommt sie in der Öffentlichkeit manchmal Panik, möchte aber nicht negativ auffallen. Also meidet sie Busfahrten, Partys und Menschenmengen. Johanna selbst denkt, sie hat vielleicht Ansätze einer Angststörung. Genau wird sie das erst in der Therapie herausfinden.