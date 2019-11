Trip

Weg ohne Dreck: Gipfel erklimmen in Südtirol

Norditalien ist viel näher, als man denkt.

Viele behaupten, meine jetzige Heimatstadt Hamburg sei die schönste Stadt der Welt. Beinahe stimmt das auch, doch an einem wird es hier immer fehlen: an Bergen. Und mit der Bergluft ist es so wie mit einem Lieblingessen von der Oma – ab und zu muss man zurück und sein Verlangen stillen.

Vom Gipfel aus hinunter ins Tal blicken, über dir der blaue Himmel, unter dir die bunte Blumenwiese oder eine dicke Schneeschicht:



Für mich ist die schönste Region für einen Bergurlaub Südtirol – im Sommer und im Winter.



Nur leider sind es von Hamburg bis in die Landeshauptstadt Bozen rund 1000 Kilometer. Ein Flug wäre praktisch – aber es geht auch ohne. Dazu später mehr.