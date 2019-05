Gerechtigkeit

Warum Angela Merkels Rede in Harvard zeigt, dass es Zeit für einen Wechsel ist

"Merkel muss weg", aber auf die demokratische Art.

Wer wissen will, wie es aussieht, wenn deutsche Politiker die Jugend für die Zukunft begeistern, muss nach Harvard schauen. Dort hielt Angela Merkel an diesem Mittwoch die Abschlussrede für den 268. Jahrgang der US-Elite-Uni. Es war eine vielbeachtete Rede, bei der es um internationale Zusammenarbeit, den Wert der Freiheit und die Gefahren von Abschottung ging. Die Bundeskanzlerin gab den Absolventinnen und Absolventen in Steve-Jobs-Manier insgesamt sechs Tipps für die Zukunft. Viele sagen, es war ein historisches Ereignis.

In der deutschen Innenpolitik kann man von solchen Sternstunden derzeit nur träumen: Die SPD diskutiert nach ihrer historischen Niederlage am Sonntag nicht über Inhalte, sondern die Zukunft von Parteichefin Andrea Nahles. Rezo-Gegner Philipp Amthor sorgte in dieser Woche mit rassistischen Sprüchen in einem alten Video für Schlagzeilen. Und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte neue "Regeln" für YouTuberinnen und YouTuber, die viele an Zensur erinnerten. Es war nicht ihr erster Fehltritt in den vergangenen Wochen.

Sogar Angela Merkel soll von ihrer Nachfolgerin an der CDU-Spitze inzwischen so genervt sein, dass sie angeblich überlegt, bis 2021 weiterzuregieren. Kein Wunder also, dass viele Beobachtende sich nach der Rede in Harvard melancholisch fragten: Kann sie nicht noch ein bisschen länger bleiben?