Weil sie sich dann mehr mit der Negativität beschäftigt haben?

Das wurde in diesen Studien zwar nicht näher ergründet, aber vermutlich, ja.

In meiner Erfahrung sind es meist ältere Personen, die mich als jüngere zurechtweisen. Tritt dieser Konflikt besonders oft zwischen Alt und Jung auf?

Ich glaube nicht, dass dies vorrangig ein Generationenkonflikt ist. Es kommt sehr auf die sozialen Normen an, die verletzt werden. Wenn alte Leute andere Standards haben und junge Leute diese übertreten, dann kann das natürlich vorkommen – zum Beispiel, wenn in der S-Bahn laut Musik gehört wird –, aber grundsätzlich können diese Konflikte zwischen allen Menschen entstehen.

Auf Reisen erscheint es mir oft so, dass es in anderen Ländern mehr positive Interaktionen zwischen fremden Menschen gibt, als das hierzulande der Fall ist. Sind Verhaltensweisen wie das Maßregeln fremder Leute eine besonders deutsche Sache?

Da mir hierzu keine Studien bekannt sind, kann ich nur spekulieren. Ich würde sagen, es kommt auf zwei Dinge an. Erstens: Welche Kultur herrscht in dem Land? Ist es überhaupt akzeptabel, jemanden in der Öffentlichkeit anzuschnauzen? Das würde in Japan vermutlich eher nicht passieren.

Zweitens: Welche moralischen Standards und sozialen Normen gibt es in der Kultur? In manchen Ländern ist es ist vielleicht völlig in Ordnung, über eine rote Ampel zu gehen – stattdessen wird man aber für etwas anderes angepampt. Beim Autofahren in Italien kommen andere Emotionen hoch als bei uns in Deutschland. Hier in Dänemark muss man, wenn man mit dem Fahrrad anhält, die Hand heben. Als ich das mal nicht getan habe, wurde ich auch zurechtgewiesen.

Also: Ich glaube nicht, dass es in anderen Gesellschaften weniger passiert, sondern wahrscheinlich passiert es einfach an anderen Stellen, die wir in Deutschland nicht erwarten würden.

Warum löst es in Menschen überhaupt so starke Reaktionen aus, wenn soziale Normen verletzt werden – warum sind sie so wichtig?

Menschen maximieren häufig ihr eigenes Interesse und machen, worauf sie Lust haben und was ihnen am besten tut. Dann ist die Frage: Was passiert in unserer Gesellschaft, wenn alle das tun – wenn alle Steuern hinterziehen, wenn alle bei Rot über die Ampel gehen und jeder den Müll überall hinwirft? Dann funktioniert das ganze Zusammenleben nicht mehr.

Soziale Normen regulieren menschlichen Egoismus, damit das Zusammenleben in Gruppen klappt. Natürlich gibt es auch sinnlose Normen, über die man diskutieren kann, aber grundsätzlich sind sie essentiell für den Zusammenhalt einer Gesellschaft.

Machen die genannten Situationen Menschen also deshalb so wütend? Weil sie ihren eigenen Egoismus im Sinne der Gesellschaft einschränken und sich an die Regeln halten – während jemand anderes dies nicht tut?

Ja, das kann durchaus eine Rolle spielen. Und die Reaktion ist auch sozial gelernt: Wenn jemand soziale Normen bricht, dann muss ich ärgerlich reagieren.

So kann es aber natürlich auch zu völlig sinnfreien Situationen kommen, wie in dem Beispiel vom Anfang.

Stefan, danke für das Gespräch, ich werde bei der nächsten solchen Begegnung an dich denken.