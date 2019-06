Franziska hat sich mit 25 trotzdem wieder für die Pille entschieden.

"Ich habe meine Depression momentan im Griff und keinen Stress. Meine Vermutung ist: Die Hormone verstärken die Gefühle, die ich habe. Geht es mir allgemein schlecht, macht die Pille alles schlimmer. Wenn es mir gut geht, bin ich durch die Pille stabil", sagt sie. Sie nimmt ein Präparat mit der gleichen Hormonmischung wie zuvor, weil diese ihr den Stress mit schlechter Haut und Regelschmerzen fernhält.

Über die psychischen Nebenwirkungen ist sie sich inzwischen bewusst: "Ich weiß schon, dass es nicht gesund ist, was ich da mache. Nicht-hormonelle Verhütung wäre vielleicht besser, aber mit der Pille ist alles so easy."

Solange Franziska die Hormone in ihrem Körper selbst kontrollieren kann, will sie daran festhalten. Nur das Thema Kinderkriegen macht ihr Sorgen: "Mir graut es jetzt schon davor, dafür die Pille abzusetzen. Wer weiß, was dann mit mir geschieht?"

Laura dagegen hat sich daran gewöhnt, ihren Körper nicht mehr hormonell zu steuern.

Die Nachteile: Ohne die Pille ist ihre Haut schlechter geworden und die Periode schmerzhafter. "Mit der Pille ist es, als lege sich eine Schicht über den Unterleib, man ist nicht mehr so sensibel", sagt sie.

Aber das neu gewonnene Körpergefühl zieht Laura der früheren Lustlosigkeit vor: "Jetzt habe ich keine fremden Hormone mehr in mir, das bin zu 100 Prozent ich."