Freunde bleiben

Eine Diagnose für die Krankheit meiner Freundin zu haben, half mir, sie besser zu verstehen und mir und ihr nicht die Schuld für die Situation zu geben. Durch eine gewisse emotionale Distanz näherten wir uns wieder an. Heute versuche ich nicht mehr, sie zu verändern. Und nicht ständig zu fragen, wie es ihr geht – sondern auch Zeit mit ihr zu verbringen, ohne über die Krankheit zu reden.

So empfiehlt das auch Willenborg. Die Krankheit nicht in den Mittelpunkt der Beziehung zu stellen, sondern zu überlegen: "Was ist mir in der Freundschaft wichtig? Warum mag ich die Freundin so gerne? Weil sie witzig ist, weil wir gemeinsame Interessen haben? Denn das sind die Aufgaben einer guten Freundin – schöne Dinge zusammen zu machen und das Krankheitsthema untergeordnet zu betrachten."