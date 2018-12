Ich bin schnell im Internet gelandet. Da kannst du dir die Mädchen mit Fotos und Steckbrief entspannt zu Hause angucken und anrufen. Ich weiß dann, was die anbieten, treffe mich mit denen und schon geht die Post ab. Da bekomme ich alles, was ich will. Blasen, Analsex, Prostatamassage, besser geht es nicht. Das ist Perfektion in jeder Hinsicht. Da kommen die Frauen, die sonst so kennenlerne, nicht ran.



Dass die Frauen nicht freiwillig mit mir schlafen, blende ich aus. Auf dem Kiez war viel Show dabei. Aber über die Internetseite bin ich bei Frauen gelandet, die auch Bock darauf haben. Zumindest spielen sie ihre Rolle sehr gut. Ist aber eigentlich egal. Ich zahle dafür, muss nicht um den heißen Brei herumreden und bekomme was ich will.



Danach sitze ich in der U-Bahn, schaue mir die gestressten Hampelmänner um mich herum an und lache mich fast tot. Es geht mir nach so einer Session einfach gut.

Klar, manchmal kommen Gewissensbisse und ich frage mich, was ich da eigentlich mache. Aber mit den Jahren bin ich da definitiv abgestumpft und gehe nur zu Treffen, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie auch etwas davon hat.