Gefühlt hundert Videotelefonate und mindestens ebenso viele WhatsApp-Nachrichten lagen inzwischen hinter uns. Morgen sollten wir uns wiedersehen. Doch anstatt mich zu freuen, hatte ich Angst. Unsere letzten Telefonate hatten wir uns nicht unsere Liebe bekundet, sondern Vorwürfe gemacht. Der Grund dafür lag in diesem Augenblick hinter mir im Bett.

Keine Woche nach meiner Ankunft hatte meine Mitbewohnerin, eine echte New Yorkerin, mich zu einer Party ihrer Freunde geschleppt. Dort hatte sie mir Ed vorgestellt. Zuerst dachte ich, wir seien "friends with benefits". Dann war ich schließlich diejenige, die ein Kribbeln im Bauch verspürte.

Leo genoss sein vorübergehendes Singledasein genauso wie ich. Doch während er jeden Abend in unser Bett kroch – umgeben von unseren Erinnerungen an vergangene Urlaube, Sonntagsfrühstücke im Bett und Sex auf der Waschmaschine – lag ich einsam in einem fremden Bett in einer fremden Stadt. Und Ed füllte diese Leere nur zu gerne aus. Er zeigte mir sein New York, führte mich zum Essen aus, nahm mich mit zum Fußball und fuhr mit mir an den Strand.

Ed war nicht nur ein kurzer Flirt, ich war nicht nur ein-, vielleicht zwei- oder dreimal mit ihm im Bett, so wie Leo und ich es sonst immer bei unseren Ausflügen zu anderen Männern und Frauen gehandhabt haben.