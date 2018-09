Marit war ein Wunschkind. Stefanie und ihr Mann wollten eine Familie gründen, sie freuten sich, dass es mit dem Nachwuchs so schnell geklappt hatte. Dass sie an einer postpartalen Depression erkranken würde, damit hatte Stefanie nicht gerechnet.



Als Marit gesund zur Welt kam, freuten sich alle über das Baby – nur Stefanie fühlte sich ständig überfordert. Sie sah, wie glücklich andere Mütter in ihrer neuen Rolle waren und fragte sich verzweifelt: Liebe ich mein Kind genug?