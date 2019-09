Today

Retter und 141 Migranten finden keinen Hafen – jetzt legen die Italiener nach

Vier Fragen zur schwierigen Situation der "Aquarius"

Die Flüchtlingsretter auf dem Schiff "Aquarius" suchen nach einem sicheren Hafen für die 141 Geflohenen an Bord und müssen weiter auf dem Meer ausharren (bento).

Die Menschen waren am Freitag in der libyschen Such- und Rettungszone gerettet worden. Bedeutet: Die Libyer sind für die Koordinierung des Rettungseinsatzes zuständig. Die Helferinnen und Helfer teilten mit, die Leitstelle in Tripolis habe keinen Ort zugewiesen. Also seien andere Leitstellen kontaktiert worden.