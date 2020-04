Selbstbefriedigung ist meine Zeit ganz für mich allein.

Hier mache ich, was ich will, gucke und denke, was ich will und brauche mich für nichts zu schämen. Jeder Mensch braucht diese Momente mit sich selber. Wir müssen uns auch mal gehen lassen können, ohne Bewertung und Aufsicht. Sonst platzen wir irgendwann.

Zu dieser Entspannung gehören im 21. Jahrhundert auch Pornos. Sie zu gucken heißt nicht, dass man lieber mit anderen Menschen, als mit dem Partner schlafen würde, oder dass dieser nicht attraktiv ist. Es ist vielmehr ein unverbindliches Erkunden der eigenen Ideen.