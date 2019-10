Gerechtigkeit

Geheime Kommunikation: Die Demonstrierenden in Hongkong nutzen einen Apple-Trick

Seit etwa vier Monaten gehen die Menschen in Hongkong auf die Straße: Was als Protest gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz begann, hat sich zu einer demokratischen Massenbewegung entwickelt. Zu den größten Kundgebungen kamen mehr als eine Million Menschen, also jeder siebte Einwohner.

Zuletzt geriet die Polizei wegen ihres harten Durchgreifen erneut in die Kritik, nachdem am 1. Oktober, dem chinesischen Nationalfeiertag, ein junger Demonstrant mit scharfer Munition angeschossen worden sein soll. (SPIEGEL)

Dass die Behörden härter durchgreifen wollen, zeigt auch ein Nostandsgesetz, das Regierungschefin Carrie Lam erließ: Von Samstag an gilt bei öffentlichen Versammlungen ein Vermummungsverbot. Wer dagegen verstößt, kann bis zu einem Jahr im Gefängnis landen. Viele der Demonstrierenden nutzten die Masken, um sich vor Tränengas und Überwachung zu schützen. (SPIEGEL)

Auch im Internet gehen die Aktivistinnen und Aktivisten ungewöhnliche Wege, um der chinesischen Staatsmacht zu entgehen: Sie verabreden sich auf Tinder und deklarieren nicht genehmigte Proteste als "Pokémon Go"-Aktionen (SPIEGEL).

Seit Juni gewinnt außerdem die Apple-eigene Funktion AirDrop an Popularität unter den Demonstrierenden in Hongkong.

Damit können im sehr nahen Umkreis anonym Nachrichten versendet werden, was zur Protestmobilisierung genutzt wird – ein Phänomen, das der Protestforscher Andy Buschmann derzeit vor Ort untersucht. Wir haben mit ihm darüber gesprochen.

bento: Andy, wie bist du darauf gekommen, das Phänomen zu erforschen?

Andy Buschmann: Ich war bereits im Sommer hier, als die Proteste anfingen. Mitte Juni saß ich in der U-Bahn und bekam plötzlich eine Nachricht via AirDrop, in der ich aufgerufen wurde, zum nächsten Protest zu gehen. Das fand ich sehr erstaunlich und habe dann beobachtet, wie oft das passiert – so bin ich zum aktuellen Forschungsprojekt gekommen.

Wie genau funktioniert Messaging über AirDrop?

AirDrop funktioniert über Bluetooth und WLAN und ermöglicht es, Leuten in einem Umkreis von bis zu 13 Metern Nachrichten sowie Bilder und Dateien zu schicken. Die andere Seite bekommt dann eine Meldung und kann dann akzeptieren oder ablehnen. Das alles passiert anonym. In Hongkong funktioniert das so gut, weil es eine sehr hohe Dichte an Apple-Produkten gibt. Über 70 Prozent der Befragten in meiner Umfrage haben ein iPhone.