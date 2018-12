Ich dachte mir: Wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann ist es zu spät. Außerdem hatte ich das Gefühl, nichts mehr zu lernen.

Hat dich das alles verändert?

Nicht wirklich. Ich bin vielleicht ein bisschen lockerer geworden. Vor allem in sexueller Hinsicht. Da habe viel dazugelernt – und viel gesehen.

Wie echt ist der Sex vor der Kamera?

Natürlich ist er nicht immer voller Leidenschaft. Aber wenn der Sex gut ist, merkt und sieht man das auch vor der Kamera.

Wie stehst du zur Kritik, die Pornoindustrie sei frauenfeindlich?

Es läuft immer gleich ab: Vor der Kamera steht der Mann über der Frau. Das ist schon so. Mein Eindruck ist aber: Viele Frauen machen gerade hinter der Kamera klar, was sie wollen und was nicht. In unseren Produktionen war es immer so, dass sowohl Frauen als auch Männer sagen konnten, was sie wollten, und was nicht. Das hat jeder respektiert. Und wenn ein Mann die Darstellerin nicht gut behandelt hat, flog er raus.