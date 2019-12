Lena, 27: "Von meinen Mädels guckt keine Pornos"

Ich gucke fast immer Pornos, wenn ich mich selbst befriedige. Ich stöbere dann ein bisschen rum und lande auf unterschiedlichen Seiten. Vor allem, in Zeiten in denen ich weniger Sex habe, passiert das häufiger.

Das erste Mal war ich 17. Da hat es mich aber noch gar nicht angemacht. Erst ein paar Jahre später, so mit 21, habe ich heimlich angefangen Pornos zu gucken und mache es auch fast jedes Mal, wenn ich masturbiere.

Mittlerweile stehe ich offen dazu, aber so richtig gut kommt es in meinem Freundeskreis nicht an. Von meinen Mädels guckt keine Pornos. So richtig harte Sachen gucke ich aber nicht. Ich will immer noch das Gefühl haben, dass die Frau gut behandelt wird und auch Spaß dabei hat.