Burnout-Rap und Brechgefahr – wenn du als Laie auf eine Business-Konferenz gehst

Zur Eröffnung singen alle gemeinsam Beethovens "Ode an die Freude".

Einmal im Jahr treffen sich, auf Einladung eines großen deutschen Business-Netzwerks, die freshesten Entrepreneurs und hippsten Firmenbosse in Hamburg um über "die Arbeit von morgen" zu reden. Das Thema: Wie man das Konzept der "New Work" in Unternehmen umsetzen kann, also Hierachien abbauen und Angestellte zu möglichst selbstbestimmter Arbeit "empowern".

Ich habe mir mal angeschaut, wie so eine Konferenz abläuft.

Der erste Schmunzler: der Eintrittspreis. Als ich mir per Aktionscode meine Presseakkreditierung bestelle, sehe ich auch, was die Tickets für die eintägige Veranstaltung kosten. Normalpreis: 831,81 Euro. Aber hey, immerhin ist darin die An- und Abreise mit S- und U-Bahn innerhalb Hamburgs einbegriffen.

Als ich am Veranstaltungsort ankomme, sieht es so aus, als würden nicht alle dieses grandiose Angebot nutzen. Vor dem Eingang parkt eine lange Reihe Taxis.

Die "New Work"-Konferenz findet natürlich nicht in einer x-beliebigen Messehalle statt, der Veranstaltungsort ist wie der Ticketpreis: ein Statement. Ich stehe vor der glasgewordenen norddeutschen Bescheidenheit – der Hamburger Elbphilharmonie.