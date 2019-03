Musik

"Meine Liebe kann ich dir nicht geben" – worum es in dem neuen Rammstein-Video geht

16 Jahre nach Christi Geburt: Männer in Legionärsrüstung schleichen sich durch die germanische Winterlandschaft, treffen auf eine schwarze Frau, die gerade einem Mann den Kopf abschneidet. Das ist der Beginn von Rammsteins "Deutschland".

Schon vor Veröffentlichung von ihrer neuen Single haben Rammstein mit einem kurzen Teaser wieder einmal bewiesen, wie gut sie das Mittel der gezielten Provokation beherrschen. Gerade einmal 35 Sekunden lang ist der Clip, darin sind vier Bandmitglieder mit Strick um den Hals und in KZ-Häftlingskleidung zu sehen. Am Ende schwarz auf weiß das Wort "Deutschland" in einer frakturähnlicher Schrift – so auch der Titel des Songs.

"Geschmacklose Ausnutzung der Kunstfreiheit" nannte das bereits der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung (FAZ). Ein CSU-Politiker lud die Band in die KZ-Gedenkstätte Dachau ein. Der Tenor auch hier: Den Holocaust für "Werbezwecke und Effekthascherei" zu verwenden verbiete sich (ntv). Was zeigt das Musikvideo denn nun?

Das passiert in "Deutschland":

In dem mehr als neunminütigen Musikvideo passiert viel, wir bewegen uns mit rasendem Tempo durch die Tiefpunkte der deutschen Geschichte. Oder zumindest durch eine Musikvideo-Variante davon:



Wir sehen Rammstein als römische Legionäre,

als Politiker in der DDR,

dann als KZ-Häftlinge, die kurz vor ihrer Hinrichtung stehen.

Dazwischen taucht immer wieder die Figur der Germania auf.

In Tarantino-Manier spielt die Band dabei freizügig mit der Geschichte: Da umzingeln die KZ-Häftlinge mit angelegten Gewehren die SS-Soldaten und erschießen sie schließlich. Aber wo Tarantino in "Inglourious Bastards" eine fast zweistündige Ermächtigungsphantasie erzählt, beschränkt sich Rammstein in wenigen Minuten des Videoclips auf das größte Verbrechen der deutschen Geschichte, gepaart mit Liedzeilen wie "Deutschland, Deutschland über allen" – eine ziemlich unversteckte Anspielung auf die erste Strophe der Nationalhymne, die in der Nazizeit gesungen wurde.

Und auch sie reiht sich nur ein in all die vorherigen Anspielungen und Provokationen aus der Vergangenheit der Band, und steht hier zwischen Sätzen, die Deutschland als "überheblich" und "überflüssig" bezeichnen.



Hier kannst du Rammsteins Video zu "Deutschland" sehen: