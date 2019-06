Fühlen

Kann man mit einem Narzissten glücklich werden?

Eine Paartherapeutin gibt Auskunft.

Den Begriff "Narzisst" hat jeder schon mal gehört. Man denkt dabei an einen Menschen, der am liebsten in den Spiegel schaut und mit teuren Dingen protzt. Er postet ständig Selfies auf Instagram, am liebsten aus dem Gym. Und er liebt niemanden so sehr wie sich selbst – weshalb eine Beziehung mit ihm nur scheitern kann.

Doch was macht Narzissten abseits dieser Vorurteile tatsächlich aus? Und werden sie in Zeiten von Instagram mehr?



Wir haben mit Paartherapeutin Andrea Bräu über Narzissmus und Beziehungen gesprochen.

Frau Bräu, woran erkenne ich einen Narzissten?

"Narzissmus hat viele Formen, aber meistens ist der 'grandiose' Narzissmus gemeint. Hier geht es um einen Menschen, bei dem sich alles um seinen Status und um Macht dreht. Er zeigt abwertendes Verhalten anderen gegenüber, ist geringschätzig, egoistisch. Er kann nicht mit Kritik umgehen und entschuldigt sich nie – denn er ist ja auch nie schuld, immer nur die anderen. Er zeigt keine Empathie. Wenn jemand ihm nicht mehr nutzt, dann lässt er ihn fallen.