Doch neben organisatorischen Fragen stellen sich auch ganz persönliche:

Wie fühlt es sich an, die eigenen Eltern zu füttern? Oder die Oma zu wickeln? Wie geht man miteinander um? Und wie schafft man es, Grenzen zu ziehen?

Wir haben mit drei jungen Menschen darüber gesprochen.

Elektre ist 29 Jahre alt und ist mit einem querschnittsgelähmten Vater aufgewachsen.

Als ich ein Jahr alt war, versuchte mein Vater, die Hauswand hochzuklettern – er hatte seinen Schlüssel nicht dabei. Da er beruflich an Höhen gewohnt war, hatte er keine Angst. Aber als er am Ziel ankam, brach ein Kalkstein an der Hauswand herunter und er fiel zwölf Meter in die Tiefe, wobei er noch eine Wäschestange mit dem Genick mitriss. Seitdem ist mein Vater von den Schultern abwärts querschnittsgelähmt – damals war er 29 Jahre alt, meine Mutter war 21.