Nicht nur Nachteile

Auf den ersten Blick wirkt es vielleicht widersprüchlich, dass ausgerechnet eine Hormonstörung, die die Fruchtbarkeit einschränkt, heute noch so weit verbreitet und nicht im Laufe der Evolution verschwunden ist. Forscherinnen und Forscher vermuten jedoch, dass Frauen mit PCOS in der frühen Menschheitsgeschichte die Energie aus der Nahrung besser verwerten konnten. Außerdem könnte es in gewissen Situationen sogar von Vorteil gewesen sein, nicht ständig schwanger zu sein, sondern nur alle paar Jahre ein Kind zu bekommen und dieses dann besser versorgen zu können. (Endokrinologie München, FAZ)

"Heute leben wir aber in einer völlig anderen Welt", sagt Schmitt. "Essen – besonders zuckerhaltiges – ist ständig verfügbar. Hinzu kommt, dass wir uns viel weniger bewegen als unsere Vorfahren." Die Vorteile, die Frauen mit PCOS früher hatten, werden zu Nachteilen, äußern sich in Gewichtszunahme und möglichen Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes.

Dennoch, sagt Frau Dr. Schmitt, solle man nicht nur über die Nachteile von PCOS sprechen: Die Disbalance der sogenannten männlichen und weiblichen Hormone schlage sich auch in der Persönlichkeit nieder. "Man könnte ganz salopp sagen, dass Frauen mit mehr Testosteron zwar ein eher aggressives Verhalten an den Tag legen und emotional weniger stabil sind als Frauen mit einem ausgeglichenerem Hormonhaushalt. Dadurch haben diese Frauen aber durch ihre Durchsetzungsfähigkeit und Entschlossenheit oft Vorteile." Die Frauen seien vor allem karrierebewusst und zielstrebig, aber eben auch kampflustig. Damit müssten alle Beteiligten im Job und in einer Parnerschaft umgehen können.