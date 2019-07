Trip

"Budapest? So schön da und voll billig!" – Warum wir anders über Osteuropa reden sollten

"Oh mein Gott! Du bist aus Budapest? Ich liebe Budapest! Es ist so schön da und voll billig!"



Ich bin in Moskau geboren, in Budapest aufgewachsen und habe in Deutschland Freie Kunst studiert. In den Jahren, die ich in Deutschland gelebt habe, habe ich diese Sätze oft gehört. Praktisch jedes Mal, wenn ich jemand neues kennenlernte, durfte ich mir anhören, warum alle Budapest "liiieben". Die Gründe waren immer eine Variation von "schön und billig".