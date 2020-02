"Bitte lass es keinen Muslim sein, bitte lass es keinen 'Islamisten' sein", das dachte ich, als ich vom Anschlag in Paris gehört habe. Diesen Gedanken teilten wohl Millionen Muslime weltweit.

Am Tag nach dem Attentat saß bei uns die ganze Familie am Esstisch und trauerte um die Opfer in Paris. "Was ist nur los mit der Menschheit?“, fragte ich mich. Ich konnte es überhaupt nicht begreifen. "Wertschätze und respektiere jeden Menschen“, das haben meine Eltern mir vorgelebt. Unabhängig von Aussehen, Religion, Geschlecht oder Hautfarbe.