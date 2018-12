Stefan denkt, dass neben dem Umzug und dem Uni-Stress auch sein Social Media-Konsum zur Angst beigetragen hat: "Push-Nachrichten, Erreichbarkeit rund um die Uhr, dazu liken, sharen, kommentieren. Bloß nichts verpassen! Wir sind ständig 'on fire'." Kopfmenschen wie er würden das nicht gut vertragen.

Der Experte stimmt ihm zu: "Das heutige Nutzungsverhalten junger Leute von sozialen Medien kann Angsterkrankungen begünstigen." Besonders die Selbstdarstellung im Netz könne enormen Stress auslösen.

Was hilft gegen Angst?

Stefan wählte Konfrontation. "Ich habe mich gezielt in die vermeintlichen Gefahrensituationen – direkt in die Angst – begeben." Er setzte sich mitten in den vollen Hörsaal und stellte fest: Es passierte nichts. Kein Herzinfarkt. Keine Ohnmacht.

Die Konfrontationstherapie ist die gängistge Behandlungsmethode bei Angststörungen. Stefan nahm zusätzlich unterstütztende Medikamente. Wissenschaftler vermuten, dass bei Patienten wie Stefan die Botenstoffe Serotonin, Noradrenalin oder Gamma-Aminobuttersäure (GABA) im Gehirn aus dem Gleichgewicht geraten sind – auch bekannt als Glückshormone (DGPPN).

Angsttherapeut Bernhardt glaubt jedoch, dass es sich bei dem negativen Gedankenkurassel im Kopf um eine "Fehlprogrammierung" handelt, die mit positiven Gedanken überschrieben werden kann. Im Endeffekt sei Angst nur ein erlerntes Verhalten, das abtrainiert werden könne. So hat er eine neuartige Therapieform entwickelt: Im Kopf werden neue, positive Verknüpfungen gebildet. Patienten wie Stefan werden also zuerst mental gestärkt. Nach dem Prinzip: "Man kann sich auch gesund denken."

Die Methode (Mentaltraining) wird im Profisport seit Jahren verwendet – warum sollte sie nicht auch bei Angststörungen helfen? Dem Experten zufolge plant das Gehirn Panikattacken im Vorfeld, indem es sich ausmalt, dass diese passieren können. Erst das Darüber-Nachdenken löse die Attacke aus, so Bernhardt. Dagegen solle man "sich das Leben vorstellen, wie es richtig klasse ist". So fände eine Neuvernetzung der Synapsen statt. Zum Bespiel, indem man positive Sätze formuliere. In Stefans Fall:

"Ich genieße es, auch mal inmitten großen Menschenmengen zu sein. Ich strahle Zufriedenheit und Selbstsicherheit aus und freue mich darüber, wie souverän und entspannt ich bin."

Dabei helfe es allerdings nicht, den Satz nur vor sich hinzusagen – man müsse ihn mit allen Sinnen durchleben.

Auch die Körperhaltung spielt eine wichtige Rolle bei Panikattacken. Laut Erkenntnissen der Harvard University können Ängste durch tägliches Power-Posing überwunden werden. Aufrechter Stand und geballte Fäuste reichen demnach manchmal schon aus, um mehr Selbstsicherheit zu erlangen.

Und sogar Lachen kann helfen. Die Muskelkontraktion sendet ein klares Signal an das Gehirn, welches schlussfolgert: "Ich lache, also geht es mir gut!"

Bernhardts Erste-Hilfe-Tipp bei Panikattacken: Bei aufsteigender Hitze könne man sich vorstellen, man stehe unter einer eiskalten Dusche. Bei Enge im Hals könne es helfen, die Luftröhre als Edelstahlröhre zu sehen, die sich durch tiefe Atemzüge langsam weitet.

Heute ist Stefan stolz, seine Panik überwunden zu haben. Immer wollte er "zurück zum alten Ich". Reisen machen ihm wieder Spaß, er genießt es, unter Menschen zu sein. "Ich war gezwungen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen – und habe dabei mein Bauchgefühl entdeckt", sagt er. Trotzdem gibt es Phasen, in denen die Angst in leichter Form zurückkehrt. Das lässt sich vielleicht nie ganz ablegen. "Ist aber auch nicht weiter schlimm", sagt Stefan.

Der Experte stimmt ihm zu: "Im Idealfall wird man die Angst komplett los, bei zu viel Stress ist sie aber auch ein wichtiges Warnsignal." Am Ende gehe es darum, sich mit Gedanken und Menschen zu umgeben, die einem guttun.

* Der Name wurde von der Redaktion geändert.