"Die urbanen Metropolen im Osten sind bisher hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben. Das ist aber auch ein Vorteil. Ich komme gebürtig aus Aalen auf der schwäbischen Alb. In Städten wie Stuttgart wird nur noch darüber diskutiert, was nicht funktioniert. In Magdeburg und Chemnitz ist man hingegen viel freier im Kopf und schaut nach vorn. Es geht mehr darum, was man alles versuchen und ausprobieren könnte. Hier gibt es eine richtig spannende Stadtentwicklung.

Meine Frau und ich werden bald in Magdeburg ein Haus bauen. Natürlich wäre es manchmal schöner, näher bei meiner Familie zu sein. Auf der anderen Seite ist meine Frau Polin und so sind wir nun genau in der Mitte zwischen ihrer und meiner Familie.