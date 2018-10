Der weibliche G-Punkt ist ein Mysterium. Wenig dazu ist faktisch erwiesen, fangen wir also am besten damit an, was unzweifelhaft feststeht. Der Mann, der diesen Hotspot gefunden - oder erfunden? - hat, ist der deutsche Gynäkologe Ernst Gräfenberg. Daher auch der Name, G wie Gräfenberg. Er interessierte sich sehr für den weiblichen Orgasmus, und das wollen wir ihm erstmal hoch anrechnen.