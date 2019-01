Die einen kommen kurz und leise, die anderen lange und laut: Wie Menschen einen Orgasmus erleben, ist sehr individuell. Doch wer schon öfter einen Höhepunkt hatte, der weiß, dass es schwächere und stärkere gibt.



Und die stärkeren – das sind wohl die, die am meisten Spaß machen, weil sie so intensiv sind. In der heutigen Vögelkunde stellen wir deswegen die Frage:

Gibt es Methoden, mit denen sich ein Orgasmus verstärken lässt?

"Die gibt es", sagt Markus Valk, Sexualmediziner und Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Bevor ein Paar diese ausprobiert, sollte es sich jedoch darin einig sein, dass es beim Sex nicht um Leistung, sondern um Freude und Bindung geht. "Denn je stärker der Druck einer guten Performance, desto weniger können Mann und Frau den Sex genießen", sagt Valk.



Wichtig zu bedenken sei auch: Jedes Paar ist unterschiedlich – eine feste, allgemeingültige Handlungsanleitung, wie Sexualpartner ihren Orgasmus intensivieren können, gibt es daher nicht. Paartherapeut Valk rät deshalb zum Ausprobieren – und dazu, ganz offen über seine Vorlieben und Abneigungen zu sprechen.