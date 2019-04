Queer

Olli ist trans und keiner merkt's – wie erlebt er Männer untereinander?

Ein Bild von einem Mann, Folge 2

Olli ist 22, bereitet sich auf seinen Master in BWL vor, liest viel, hat einen Hund und geht regelmäßig ins Fitnesstudio. Neben dem Studium bloggt er unter dem Titel "transcender" – Olli ist trans. Heute ist das ein offenes Geheimnis, das viele in seinem Uni-Umfeld lange nicht kannten. In der Fachsprache sagt man, er lebte "stealth", unentdeckt. (transcender)

Mit 18 begann Olli die Transition, die Angleichung seines damals weiblichen Körpers an seine männliche Identität.

In seiner Kindheit wurde er von seinem Umfeld als Frau wahrgenommen, von seinen Eltern als Mädchen behandelt und erzogen. Die Hormontherapie und Operationen sorgten bald dafür, dass er auch von Fremden selbstverständlich als Mann wahrgenommen, und, so sagt er: auch anders behandelt wurde.