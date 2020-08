Fällt es Menschen leichter das online auszusprechen statt offline?

Na klar. Es ist viel einfacher, das auf sein Profil zu schreiben, als in eine Bar zu treten und rumzuschreien: "Übrigens, Dicke und Alte sprechen mich gar nicht an!" Natürlich passiert es auch in einer Bar, dass man einem Verehrer einen Korb gibt – aber in den seltensten Fällen würde man sagen: "Ich stehe leider nicht auf Alte" oder "Du bist mir zu dick". Im individuellen Gespräch würde man einfach "Nein, danke" sagen und das nicht weiter erklären. Online scheint es für manche Menschen schon zu viel zu sein, überhaupt von einer älteren oder dickeren Person angeschrieben zu werden.