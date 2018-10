Am Ende war es weder flüchtige Anziehung noch die große Liebe. Olivia und ich hatten viele schöne Abende, an denen wir zu vielen Flaschen IPA ganze Bob-Dylan- oder Leonard-Cohen-Diskografien durchhörten. Wir wurden kein Paar, blieben aber, bis ich wieder nach Deutschland zurückging, hochgeschätzte fuck buddies.

Olivia hatte die Trennung von ihrem Freund, der für einen Job in DC weggezogen war, noch nicht verdaut und wollte nichts richtig Ernstes. Sie hatte Angst, sie würde mir das Herz brechen damit. Ich antwortete, was ich mich nur Olivia, der Königin der Indie-Culture-Referenz, zu antworten traute: "My body is your body, I won't tell anybody, if you wanna use my body, go for it."