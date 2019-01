Es gibt Momente im Leben, in denen man sich fragt: Habe ich die richtige Entscheidung getroffen?

Ich war gerade zurück aus New York, dort hatte ich – ohne meinen Verlobten Leo – vier Monate studiert. In der Zeit hatte ich Ed kennengelernt und mit ihm eine Affäre begonnen. Ich hatte mich in ihn verliebt. Aber sich in jemand anders verlieben? Das hatten Leo und ich nicht einkalkuliert, als wir uns für eine offene Beziehung entschieden.

In den Wochen nach meiner Rückkehr nach Deutschland fiel es mir schwer, mich wieder in den Alltag einzugliedern. Alles schien ein wenig lebloser, die Welt um mich herum blasser.