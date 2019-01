Immer öfter ertappe ich mich dabei, wie ich einem wütenden Kind gleich alle Regeln, die für "richtige" Beziehungen aufgestellt wurden, auf den Boden werfen und darauf herumtrampeln möchte. In einer Beziehung ist nur Platz für Zwei. Oder, wenn man den Partner "richtig" liebt, dann will nicht monogam leben.



Wieso sollen wir nach Regeln leben, die andere aufgestellt haben? Wieso sollen wir diese Regeln nicht in Frage stellen und für uns neu definieren?

Dachten Leo und ich bereits tolerant und weltoffen zu sein, lernten wir in den vergangenen fünf Jahren mehr Beziehungsformen kennen als es Farben im Regenbogen gibt. Werden manche Männer beispielsweise gerne von ihren "Frauchen" an der Leine spazieren geführt – ja, so richtig mit echter Hundeleine um den Hals – so lieben und leben andere Frauen mit drei oder vier Männer gleichzeitig und gleichberechtigt in einer Beziehung.

Und auch wenn wir manche Dinge für uns ausschließen, so akzeptieren und respektieren wir, wenn andere sie praktizieren. Wie hat Robbie Williams es sich so schön über die haarige Brust geschrieben: Chacun à son goût. Jeder nach seinem Geschmack!