Es ist das erste Mal, dass wir uns angezogen treffen. In normalen Klamotten, an einem kalten Donnerstagabend, in ihrer gemütlichen Eigentumswohnung am Rande einer Großstadt. Neben dem grauen Ecksofa steht eine riesige Stehlampe im Industrial Look, dahinter geht das Wohnzimmer in die moderne Küche über.

Bislang kenne ich Laura und Marc nur von Partys in Lofts und Gewölbekellern. Aber auch wenn wir dort keinen Sex miteinander hatten, fühlt es sich vertraut an, sie heute wiederzusehen. Laura* trägt Brille, Pferdeschwanz und einen gemusterten Pulli, Marc lehnt sich in einem weißen T-Shirt entspannt in die Kissen zurück. Wir haben uns getroffen, um zu reden: über ihre offene Beziehung, gemeinsame Grenzen und Gefühle beim Sex mit anderen.