Und jetzt?

Wir hoffen nun, dass es nicht noch lange so weitergehen muss. In fast jedem Gespräch, das wir führen, ist die Entwicklung eines Impfstoffes oder Medikaments Thema. Wir setzen große Hoffnungen in die Wissenschaft. Der Normalzustand kommt uns nach mehreren Wochen immer entfernter und unwirklicher vor. Manchmal sehe ich Mael so lange nicht, dass unsere Ménage à trois in meiner Erinnerung fast wie ein Traum erscheint. Ist das alles wirklich passiert?

Die Balance in Poly-Beziehungen zu halten, ist schon unter normalen Umständen wirklich kompliziert. Allerdings schöpfe aus meinen Beziehungen auch neue Kraft und sehr viel Glück. Im Corona-Lockdown jedoch steigen die emotionalen Herausforderungen durch Sehnsucht, Eifersucht und Verlustängste immens. Ich kann noch überhaupt nicht absehen, in welcher Beziehungskonstellation ich mich in einigen Wochen oder Monaten befinden werde.

*Mael bleibt, ebenso wie die Autorin dieses Textes lieber unerkannt.