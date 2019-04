In solchen Momenten hilft mir auch der Glaube: Wenn man davon überzeugt ist, dass das Leben nach dem Tod nicht vorbei ist, dann macht das den Tod weniger schlimm. Ich dachte damals: "Der Opa ist nicht weg, er ist immer noch bei uns."

Dass ich schon selbst den Verlust von Familienmitgliedern erlebt habe, hilft mir auf dabei, mit den Schicksalsschlägen klarzukommen, mit denen ich konfrontiert werde. Die eigenen Verluste zu verarbeiten, darf allerdings nicht die Antriebskraft sein, sich bei der Notfallseelsorge zu engagieren.

Nicht nur solche Erfahrungen helfen Helena, sondern auch ihr Studium. Dass sie Psychologie studiert hatte, war einer der Gründe, warum sie als Ehrenamtliche bei der Seelsorgestelle überhaupt angenommen wurde – denn so junge Notfallseelsorger wie sie sind eigentlich eine echte Ausnahme. Normalerweise engagieren sich eher Ältere, die schon mehr Lebenserfahrung mitbringen. Helena meint: "Nicht die Lebenserfahrung ist entscheidend, sondern wie professionell man mit den Situationen umgeht."

Vor meinem allerersten Einsatz hatte ich Angst, dass ich selbst mitweinen müsste. Dass ich meine Tränen nicht unterdrücken könnte, weil mich das Schicksal so berührt. Aber so ist das nicht. Ich versuche in diesen Situationen, mich in die Menschen hinzuversetzen, ihr Leid zu verstehen – aber natürlich empfinde ich es nicht annähernd so intensiv wie sie selbst.