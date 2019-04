Dass die Nikotinabhängigkeit in der Gesellschaft so wenig thematisiert wird, erklärt der Experte so:

. Eine Zigarette sei kaum mit sozialen Auffälligkeiten oder Einschränkungen verbunden. Nikotinsucht sei so weit verbreitet, dass sie als normal angesehen werde.

Hapke sagt, viele rauchende Menschen würden behaupten, es sei ihr freier Wille und sie könnten jederzeit aufhören. Sie redeten sich raus und rechtfertigten ihre Sucht. Das Ausmaß ihrer Abhängigkeit würden sie erst erkennen, wenn es schon zu spät sei, warnt der Psychologe. Denn sobald man gesundheitliche Schäden bemerke, helfe oft auch das sofortige Aufhören nicht mehr.

"Es ist eine wirklich schwere Sucht", weiß Hapke als ehemaliger Raucher selbst. Er kenne einige Mediziner und Medizinerinnen, die es nicht schafften auf Nikotin zu verzichten, obwohl sie wüssten, wie schädlich es sei. Typische Grundannahmen wie "Ohne Rauchen fehlt mir was" oder "Ohne Zigaretten funktioniere ich nicht so gut", spielten eine entscheidende Rolle bei ihrem Verlangen. Experten nennen dies "Craving" (DHS). Zudem müsse man keine sozialen Konsequenzen fürchten, niemand zwinge einen, das Rauchen sein zulassen. Bei Drogen oder Alkohol sei der Druck höher, so Hapke.

Doch auch die Politik könnte etwas ändern.

Nichtraucherarzt Joachim Kamp findet, Tabaksucht sei kein individuelles Problem, sondern politisches Versagen. Der deutsche Staat lasse der Tabaklobby freie Hand: Überall gebe es Werbung und Schleichwerbung, zudem kein Verbot für Zusatzstoffe. Er kritisiert die politische Neutralität in Deutschland gegenüber Zigaretten. In den USA etwa sei das anders, sagt Kamp: "Dort wird die Tabakindustrie nach den Gesetzen gegen das organisierte Verbrechen als 'kriminelle Vereinigung' eingestuft."