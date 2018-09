Die Betreiber werben mit einer "lockeren Atmosphäre", "coolen Bars und angesagten Kneipen". Aha. 25 Euro kostet die Teilnahme, Getränke nicht inbegriffen.



20 Uhr, ein Café in der Düsseldorfer Altstadt. Wird das der Abend, an dem ich endlich Freunde finde?



So früh ist es in dem Laden weder angesagt noch cool, sondern einfach nur leer. Am Socialmatch-Tisch sitzen die beiden Spielleiterinnen Elisa und Sati. "Hier ist es ruhig, wir können gut spielen", sagt Sati.

Socialmatch bietet das Spiel für verschiedene Altersgruppen an, unsere geht von 20 bis 35. Nach und nach kommen die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.