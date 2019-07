Wenn das Leben in der Stadt das Risiko für stressbedingte psychische Erkrankungen erhöht, stehen wir also als Gesellschaft vor einer großen Herausforderung: "Wir müssen dafür sorgen, dass der soziale Zusammenhalt in den Städten gepflegt wird", sagt Adli. Dazu gehören gute Nachbarschaftsstrukturen aber auch eine Stadt, die dazu einlädt, sie zu entdecken und auf die Straße zu gehen. Eine aktive Streetlife-Kultur, die Menschen an öffentlichen Plätzen zusammenbringt.

Man kriegt das Kind aus dem Dorf, aber nicht das Dorf aus dem Kind.

Das Gemeinschaftsgefühl meines beschaulichen Heimatdorfs finde ich in Hamburg mittlerweile in dem kleinen Kiosk gegenüber meiner Wohnung, in dem mich der Besitzer schon so gut kennt, dass er mich mit Namen grüßt. In dem Café nebenan, wo ich den Kuchen auf einem Teller mit in meine Wohnung nehme, wenn alle Tische besetzt sind. Mein "Dorf"-Konstrukt wächst nicht nur an den Rändern meiner Straße. Meine selbst erschaffenen Dorfstrukturen sind durch U-Bahn-Stationen miteinander verbunden.

Mein "Dorfzentrum" liegt in der Sternschanze und St. Pauli. Dort treffen sich alle meine Freunde, dort verbringen wir die meisten unserer gemeinsamen Abende und Wochenenden. Wir haben unsere Lieblings-Kneipen und treffen andere Freunde auf dem Weg zur nächsten Bar. Wir plaudern auf den Straßen und fühlen uns Zuhause.

Genau damit bediene ich das Klischee der jungen Frau, die vom Land in die Stadt gezogen ist, perfekt. Und bin Teil des Problems, mit dem sich die Landbevölkerung konfrontiert sieht.

Denn während die Versorgung durch den Einzelhandel im ländlichen Raum zurückgeht, konzentrieren sich Unternehmen auf betriebwirtschaftlich sinnvollere Standorte: die Städte (Nahversorgt).

Malte Obal ist Diplom-Ökonom und Fachmann für zukunftsfähige Nahversorgungsstrukturen in ländlichen Räumen. Er sagt: Es gibt immer weniger Einzelhandel auf dem Land, was dazu führt, dass die Landflucht immer stärker wird – und der Einzelhandel noch weiter zurückgeht. Dabei würden auf dem Land die Bäckereien oder das Wartezimmer der Arztpraxis immer häufiger die Funktion von Orten der Begnung erfüllen. "Ziehen sich auch diese Infrastrukturen zurück, wächst das Gefühl des Abgehängtseins. Wer kann, zieht fort", sagt er.

Aber warum verschwindet der Einzelhandel auf dem Land? Lebensmittelmärkte benötigen einen Einzugsbereich, der ausreichend Potenzial verspricht. Nur so entsteht für sie langfristig wirtschaftlicher Erfolg. "Während die Bevölkerungszahl einzelner Dörfer in den peripheren ländlichen Regionen häufig kaum mehr als 300 bis 800 Personen umfasst, leben allein im 'hippen' Karolinenviertel des Hamburger Stadtteils St. Pauli rund 4000 Menschen", erklärt Obal.

Aber auch die Altersstruktur der Bevölkerung in größeren Städten unterscheide sich deutlich von der kleiner Kommunen. "Neue Konzepte wie Bio-Märkte, Unverpackt-Läden oder Vegan-Stores entstehen zumeist dort, wo Standorte über eine zahlenmäßig ausreichende Klientel verfügen." Und die seien eben in jungen und wachsenden Stadtteilen Hamburgs wie Altona oder St. Pauli eher zu finden, als in den Dörfern der Eifel, des Harz-Kreises oder der Uckermark, sagt Obal.

Und wer geht, nimmt vielleicht mehr mit, als er glaubt.

Dass ich mir mein Dorf in die Stadt hole, bedeutet also nicht nur, dass ich mir hier meine eigenen Strukturen und meine Idee von Heimat und Zuhause neu erschließe. Sondern in gewisser Weise auch, dass ich tatsächlich dafür verantwortlich bin, dass ich auch das, was mein Dorf zu meinem Zuhause gemacht hat, in die Stadt hole: die Gemeinschaft. Das Dorffest, mit dem ich aufgewachsen bin, wird seit zwei Jahren nicht mehr gefeiert, weil es nicht genug junge Leute gibt, die es organisieren. In der kleinen Bäckerei in der Dorfmitte steht jeden Vormittag ein halbes Dutzend ältere Herren um einen eizigen winzigen Stehtisch, weil es sonst keinen Ort gibt, an dem sie sich treffen können.

Die ländlichen Regionen stehen vielleicht vor ganz ähnlichen Herausforderungen wie große Städte – die Gemeinschaft zu erhalten.

Wir müssen die Strukturen sowohl in der Stadt als auch auf dem Land ändern, damit alle Menschen an einem Gefühl der Gemeinschaft teilhaben können. Von mir selbst kann ich aber sagen: Es ist die innere Einstellung und der Wille, aktiv zu werden, die dafür sorgen, dass wir uns Zuhause fühlen. Egal, wo wir in Zukunft leben.