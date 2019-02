Hat mit uns alles nichts zu tun? Doch. Denn von "Grace and Frankie" kann man auch als junge Feministin so einiges lernen. Zum Beispiel das hier:

1 Frauen dürfen sich nicht von anderen sagen lassen, was sie tun können und was nicht

Selbst dann nicht, wenn es die eigene Familie ist. Sonst hätte die Serie ihr Ende darin gefunden, dass Grace und Frankie von ihren Kindern in ein Altersheim abgeschoben werden, anstatt ihre Siebziger und Achtziger als immer noch erfolgreiche Unternehmerinnen in einem Strandhaus in Kalifornien zu verbringen.

Graces zwei Töcher, Brianna und Mallory, und Frankies Söhne, Coyote und Bud (kein Witz), befinden in der vierten Staffel, dass es für die beiden Damen zu gefährlich ist, alleine zu leben: Was, wenn eine von ihnen ihre Medikamente vergisst? Was, wenn sie stürzt? Oder einen Herzinfarkt bekommt? Grace und Frankie lassen sich von den Bedenken ihrer Kinder so verunsichern, dass sie einwilligen und ihr Strandhaus räumen – vorerst.