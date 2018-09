Im Regal stehen ein Pokal vom Beer-Pong-Turnier, Bayern-München-Fanartikel und ein paar Flaschen Alkohol. Daneben steht ein 90-Zentimeter breites Bett, ein Schreibtisch, ein Window-Color-Bild am Fenster. Auf diesen zwölf Quadrametern wohnt der 28-jährigen Tom im Haus seiner Eltern in einem Dorf in Niedersachsen. Tom arbeitet als Elektriker. Eine eigene Wohnung hat er nicht.