Inwiefern?

"Beziehungen zwischen Narzisst und Co-Narzisst sind häufig On-Off-Beziehungen. Denn der Narzisst erkennt eine Trennung oft nicht an, holt sich seinen Partner wieder zurück. Plötzlich ist er wieder so liebenswert wie am Anfang der Beziehung. Oder er arbeitet mit emotionaler Erpressung: 'Du brauchst mich doch.'

Zusätzlich hat ein extremer Narzisst im Laufe der Beziehung das Selbstwertgefühl des Co-Narzissten so weit runtergedrückt, dass der inzwischen selbst glaubt, ohne den Narzissten gar nicht leben zu können, und es gar nicht erst versuchen möchte.

Als Therapeutin gilt es also, das Selbstwertgefühl des Co-Narzissten aufzubauen, ihn zu stärken, damit er den Absprung schafft. Dann ist ein Kontaktabbruch zum Narzissten meist unumgänglich. Und sich schon im Vorfeld einen Plan B und Plan C zu erarbeiten, was man tut, wenn der Narzisst doch wieder ankommt. Denn ein Narzisst ist extrem kränkbar, darum wird er mit der Zurückweisung, die durch eine Trennung entsteht, kaum umgehen können und alles Mögliche versuchen, um sie rückgängig zu machen."

Und wenn es um weniger extreme Narzissten geht? Können die glückliche Beziehungen führen?

"Wenn beide nur solche narzisstischen Anteile haben, dass sie noch offen und einsichtig sind, dann kann man den beiden zeigen, dass sie ihre Beziehung auch als Chance sehen können. Dass sie tatsächlich miteinander wachsen können. Sie müssen lernen, sich und den anderen zu verstehen und dann muss jeder an sich arbeiten."