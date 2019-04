Fühlen

Warum ich künftig extra laut nach einem Tampon fragen werde

Die UN nennen den "period shame" eine "Bedrohung der Menschenrechte"

Die Hand wühlt in der Tasche herum, tastet nach einer kleinen, glatten Rolle. Vergeblich...shit. Mein Blick schweift über die Redaktion, ich rolle meinen Stuhl zur Nachbarin. "Hey, hast du zufällig einen Tampon dabei?", frage ich. Leise. Natürlich! Immer leise – schließlich möchte sicher niemand darüber nachdenken müssen, dass ich gerade tagelang zwischen den Beinen blute.



Aber warum eigentlich nicht? Warum schämen wir uns für unsere Periode?

Vom Moment, an dem wir das erste Mal unsere Tage haben, wird uns Frauen signalisiert, dass wir darüber nicht offen sprechen sollten. In der Familie war das vielleicht noch in Ordnung. Spätestens in der Schule, in der Uni, im Büro, beim Sport wird von uns erwartet, die Tage vornehm zu verschweigen.

Und fast immer, wenn sie sich doch bemerkbar macht, ist das ein Horrormoment.

Zum Beispiel, als die Jungs beim Schwimmen mit der Schulklasse auf das blaue Bändchen zeigten, das aus dem Badeanzug herausguckte, und "Iiehhh" riefen. Oder als man auf der Straße die unangenehm berührten Blicke bemerkte und erst später, vor dem Spiegel feststellte, dass sich auf der Hose ein roter Fleck ausgebreitet hatte. Und jeder kennt die typische Filmszene, in der eine Frau aus Versehen ihre Handtasche fallen lässt und Tampons herausfallen. Große Aufregung, panisches Einsammeln – peinlich!

Aber warum eigentlich peinlich? Warum darf niemand wissen, dass eine Frau einmal im Monat blutet?

Was stimmt mit unserer Gesellschaft nicht, dass eine ganz normale Körperfunktion – die übrigens dafür verantwortlich ist, dass es uns alle überhaupt gibt – als eklig und schamvoll empfunden wird?

Die US-amerikanische Comedienne Amy Schumer sagt in ihrem aktuellen Netflix-Special "Growing", wir Frauen würden uns verhalten, als sei die Periode eine unangenehme Eigenart: "Als ob wir es uns ausgesucht hätten! 'Uch...ich kann diese Gewohnheit einfach nicht ablegen, ich würde so gern!'", äfft Schumer und erzählt, wie selbst in einer Frauen-Umkleide die Frage nach einem Tampon zu einer absurd-komischen Situation führte.

Das Phänomen der Perioden-Peinlichkeit ist weltweit so verbreitet, dass es dafür sogar eine Bezeichnung gibt: Auf Englisch nennt sich das Ganze "period shame". Seit einigen Jahren kämpfen Frauen gegen diese Scham an. Auf Social Media finden sich unter Hashtags wie #endperiodshame und #periodproud künstlerische Bilder von Blutflecken, witzige Cartoons und ironische Sprüche, die zeigen sollen: Die Menstruation ist etwas völlig Normales und wir können miteinander darüber sprechen.