In der elften Klasse besuchten wir das Konzentrationslager Buchenwald. Ich erinnere mich an Stille und an das Scharren von Sneakern auf Schotterwegen. Ich erinnere mich an ein Gebäude, in dem Stellwände mit Fotos aus dem Lager hingen. An furchtbar abgemagerte Menschen, dunkle Augen und Männer in Uniformen.

Auf einem der Fotos lagen etwa fünfzehn nackte Leichen übereinander vor einer kleinen Treppe. Mir wurde schlecht. Ich wollte an die frische Luft und trat aus der Tür, drehte mich nach links und stand direkt vor der Treppe, die ich gerade auf dem Foto gesehen hatte. Ich erinnere mich, dass ich sehr lange auf diese Stelle vor der Treppe gestarrt habe. Und ich erinnere mich an den Horror, den ich in diesem Moment gefühlt habe.